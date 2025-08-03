Ayvalık'ta Dalgıç Nedim Kartal, İstilacı Aslan Balığını Görüntüledi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, su ürünleri mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, 12 metre derinlikte dikenleri zehirli, istilacı bir tür olan aslan balığı görüntüledi.

Su ürünleri mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, Ayvalık ilçesi açıklarındaki Melina Adası yakınlarında, zehirli dikenleriyle bilinen, doğal yaşam alanı Hint Okyanusu ve Atlantik olan aslan balığını su altı kamerası ile görüntülendi. Kartal, istilacı bir tür olan aslan balığını 12 metre derinlikte bir kayanın kovuğunda görüntülediğini belirterek, "Yaklaşık 40 santimetre boyunda bir balık. Türünün maksimim boyu zaten 45 santimetreye kadar çıkan bir tür" dedi.

'AYVALIK'TA İLK KEZ GEÇEN ŞUBAT AYINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ'

Aslan balıklarının 2014 yılında Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e giriş yapan bir tür olduğuna dikkati çeken Kartal, "Ayvalık'ta ilk kez 2025 yılı şubat ayında Ayvalık açıklarında canlı olarak kendi ortamında görüntülendi. O gördüğüm aslan balığı küçüktü. Geçen yıl Hasır Adası'nda bir balıkçının ağına takılan bir bireyin ardından, bu yıl Edremit Körfezi'ndeki Kız Adası'nda da 5-6 metre derinlikte bir başka aslan balığı görüldü" dedi.

Kuzey Ege sularının normalde serin olması nedeniyle aslan balığının bu bölgede yayılma ihtimali düşük görüldüğüne dikkati çeken Kartal, "Ancak son 2-3 yıldır su sıcaklıklarının 23-24 dereceye ulaşmasıyla birlikte aslan balığı artık Ayvalık'ta da görülmeye başlandı. Üreme için 28-30 derece sıcaklık gerektiren bu tür, şimdilik topluluk halinde görülmüyor. Türünün baskın hale gelmesi de beklenmiyor" diye konuştu.

'BİLİNÇLİ AVLANDIĞINDA EKONİMİK DEĞER TAŞIYOR'

Aslan balığının her ne kadar dikenleri zehirli olsa da etinde zehir bulunmadığı için bilinçli şekilde avlandığında ekonomik bir değer taşıdığını belirten Kartal, "Aslan balığı su altında muhteşem görüntü veriyor. İnanılmaz güzel bir formu ve renkleri var. Dalgalı sular için rüya gibi bir balık. Ayvalık'ta giderek daha sık rastlanmaya başlayan bu egzotik tür hem ekosistem hem de gastronomi açısından yeni bir dönemin habercisi olabilir" ifadelerini kullandı.