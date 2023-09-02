Aydın'da Jandarma, 80 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Köşk, Sultanhisar ve Kuyucak ilçelerindeki 80 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek talep ve sıkıntılarını dinledi.

Aydın'daki yaşlı çınarları unutmayan jandarma ekipleri, Köşk, Sultanhisar ve Kuyucak ilçelerindeki 80 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Köşk ilçesindeki M.T., Sultanhisar ilçesinde Emine Kırgız, Kuyucak ilçesinde Musa Sarı isimli yaşlı çınarları ziyaret etti. Vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinleyen jandarma ekipleri, ziyaretlerde çınarlara çiçek takdim etti. - AYDIN