Avcılar'da Yağış Sonrası Atölye Su Baskını

2 Kasım Perşembe günü, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışta, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Atilla İlhan Caddesi'ndeki bir demirci atölyesini su bastı. Lağım suyu ile karışan yağmur suyu, atölye içerisinde yaklaşık 70 santimlik yüksekliğe ulaştı. Su baskını nedeniyle atölyeye giremeyen iş yeri sahibi, ekiplerden yardım istedi. Yardım için gelen İSKİ ekipleri, tıkanan rögarı açamadıkları için duruma müdahale edemeden bölgeden ayrıldı. Geçen 3 günün ardından tıkanan rögarın açılması ile atölyeye dolan su, tahliye edildi. Atölyedeki demirler suyla temas ettikleri için paslanırken su içerisinde kalan makinalar da kullanılamaz hale geldi.

"YAĞMUR 1 SAAT YAĞSAYDI HALİMİZ NE OLURDU BİLMİYORUM"

Dükkan sahibi Halil İbrahim Soyarslan "Olay geçtiğimiz Perşembe günü meydana geldi. Büyükçekmece Tepecik'te çalışıyorduk. Buradaki kuyumcu arkadaş aradı bizi, dükkanı su bastı diye. 15 dakikalık yağan yağmurda İSKİ'nin yeni yapmış olduğu rögar tekrar tıkandı. Rögarın tıkanmasından dolayı bizim buraya yaklaşık 70 santim, 80 santim lağım suyu bastı. Perşembe günü, gereken ilgilileri aradık bize dönüş olmadı. Cuma sabahı 10.00-11.00 gibi bir araç gönderdiler. O araç da ufak geldiği için açamadı. Cumartesi günü insanlar tatilde olduğu için evlerde su kullanımı da fazla oldu herhalde. Tekrar lağım suları dolmaya başladı. Allahtan yağmur 15 dakika sürdü. Yağmur 1 saat yağsaydı ne olurdu halimiz bilmiyorum. Zarar büyük, maddi açıdan 90-100 bin lira gibi bir zarar var. Demir profiller paslandı, bunları artık kullanamıyoruz. Makinaların kartları yandı. Cuma günü akşam saat 19.00 gibi bizim burası açıldı. Büyük bir araba geldi, o açtı sağ olsun" dedi.