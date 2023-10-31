Avcılar'da Terk Edilen Apartman Madde Bağımlılarının Mekanı Oldu

AVCILAR'da kentsel dönüşüm konusunda anlaşamayınca mahkemelik olan bina sakinlerinin terk ettiği 4 katlı apartman, madde bağımlılarının mekanı oldu. Mahalle sakinlerinin şikayetleri artınca belediye görevlileri, binanın kapısına ve çevresine duvar ördü. Mahallede İhsan Köçer, iki yıldan bu yana binanın terk edilmiş halde olduğunu belirterek Şikayetlerde bulunduk. Muhtarımız devreye girdikten sonra duvar ördüler. Duvardan sonra kimse yok dedi.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Girne Sokak kesişiminde bulunan 4 katlı Özgür Apartmanı'nın iki yıl önce kentsel dönüşüm kapsamına alınması için girişimde bulunuldu. Binada oturan daire sahiplerinin bir bölümü buna karşı çıkınca apartman yıkılamadı. Geçen süre içerisinde bina tamamen boşaltılırken, yıkım firması kapı ve pencere başta olmak üzere kullanılabilecek parçaları söküp götürdü. Bina evsiz ve bağımlıların mekanı haline geldi, binada zaman zaman yangın çıkmış, itfaiyenin çabası ile çevre binalara sıçramadan söndürülmüştü. Geçen Eylül ayında binada kalan evsizlerden biri bıçakla ağır yaralanmıştı. İçinin yanı sıra çevresi de çöp ile dolu olan Özgür Apartmanı'ndan şikayetlerin artması üzerine Avcılar Belediyesi tarafından bir ekip görevlendirildi. Ekip, binanın giriş kapısı ve boşaltılan binaların olduğu dış cephelere duvar ördü.

Binanın hemen yakınında bulunan kentsel dönüşüm firması sahibi Aykut Çimendur, Bu binada maliklerle anlaşamama söz konusuydu. Uzun buradaki binanın cam, çerçeveleri söküldü, bir kişi bıçaklandı, burada bir iki defa yangın olduğu söyleniyor. Şikayetler üzerine Avcılar Belediyesi'nden görevlendirilen ekip, giriş ve dükkan girişlerini ördü, biz de bu pislikten kurtulduk. Uzun süre bina içine kim olduğunu bilmediğimiz insanlar geldi, kaldı. Polis ve zabıta kovaladı dedi.

Yakında işyeri bulunan İhsan Köçer ise, iki yıldan bu yana binanın aynı halde olduğunu ifade ederek, Tabiri caizse ipini koparan buraya geldi. Rahatsız olduk. Şikayetlerde bulunduk. Muhtarımız devreye girdikten sonra duvar ördüler. Binanın 10 gün içerisinde yıkılması bekleniyor. Duvardan sonra kimse yok. Duvar örülmeden önce parça parça kırıp kendilerine yol yaptılar. Şu anda bir sıkıntı yok. Ama bir çekice bakar, komple yıkılması gerek. Bakın etrafı çöp dolu diye konuştu.