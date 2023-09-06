Ataşehir'de Spor Salonunda Çıkan Yangın 6 Binada Hasara Yol Açtı

Ataşehir'de bir spor salonunda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 5 binaya daha sıçradı ve toplamda 6 binada milyonlarca liralık hasara neden oldu. Yangın sonucunda spor salonu tamamen yanarken, diğer binalar da kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına başladı. Olay yerinde inceleme çalışmaları devam ediyor.

ATAŞEHİR'DE spor salonunda başlayıp 5 binaya daha sıçrayan yangında binalar kullanılmaz hale geldi. Yangın sonucunda toplam 6 binada milyonlarca liralık hasar oluştu.

Barbaros Mahallesi Zaloğlu Caddesi üzerinde bulunan bir spor salonunda dün öğle saatlerinde iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Alevler rüzgarında eksiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler spor salonu dışında 5 binaya daha sıçradı. Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında spor salonu tamamen yandı. Spor salonunun bitişiğinde bulunan binalar da kullanılmaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri yanan binalarda çalışma yaptı. Yangın sonucunda toplam 6 binada milyonlarca liralık hasar oluştu.

6 BİNADA HASAR VAR

Yangınla ilgili konuşan iş yeri hasan gören Levent korkut, "Soruşturduğumuzda spor salonunda elektrik kontağından çıktığını söylediler. 10-15 gün önce de aynı yerde elektrik kontağından yangın çıktığını ve söndürdüklerini söylediler. Şuan 6 binada hasar var. Sevindirici olan can kaybı olmamasıdır" dedi. Alevlerin sıçradığı cerrahi eldiven deposundaki ürünlerin tamamı da kullanılamaz hale geldi. Diğer binalarda oluşan zararın tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca İGDAŞ ile Ataşehir Belediyesi ekipleri de yanan binalarda inceleme yaptı.

"30-35 MİLYON LİRALIK ZARAR OLUŞTU"

İş yeri hasar gören medikal eldiven deposu sahibi Serdar Güneş, "Spor salonundan çıkan yangınla bize ulaşmasın diye müdahale ettik ama alevler binalara sıçrayarak büyüdü. Burada medikal malzeme vardı. 30-35 milyon liralık zarar oluştu. Depoda 30-35 Milyon Liralık eldiven vardı. Keşke olmasaydı" dedi.