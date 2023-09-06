Ataşehir'de çıkan yangın spor salonundan çıkmadı

ATAŞEHİR'de 3 binanın zarar gördüğü yangının spor salonundan çıktığı iddia edilmişti. Ancak spor salonu işletmecilerinden Burak Gökçil, yangının dışarıda başladığını belirterek, Yangın dışarıdan çıkıp bizim pencereden çatıya sirayet ediyor. Yangın büyüdükten sonra kaçmak zorunda kaldık. Bizim çatımız tamamen yandı. Arkada başlayan yangın diğer binalarda sıçradı dedi.

Ataşehir'de dün öğle saatlerinde çıkan yangında 3 bina hasar gördü. Spor salonunda çıktığı iddia edilen yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. 3 binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangının spor salonuna sıçrama anı, salonun güvenlik kameralarına yansıdı. Spor salonu kullanılamaz hale gelirken 3 binada da büyük hasara neden oldu.

YANGIN DIŞARIDA ÇIKIP, BİZİM PENCEREDEN ÇATIYA SİRAYET EDİYOR

Spor salonunun işletmecilerinden Burak Gökçil Dün spor salonunda antrenman yaparken, üyelerden birinin yangın var diye söylemesiyle paniğe kapıldık. Yangını gördük. Karşı taraftaki esnaf arkadaşlarımız da yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştılar ama yetişemediler. Haberlerde gördüğümüz yangın spor salonundan çıktı şeklindeydi. Ama o sırada bir arkadaşımız kamera ile çekim yapıyormuş. Aynı zamanda da güvenlik kamera görüntüleri de var. Yangın dışarıdan çıkıp bizim pencereden çatıya sirayet ediyor. Yangın büyüdükten sonra kaçmak zorunda kaldık. Bizim çatımız tamamen yandı. Arkada başlayan yangın diğer binalara sıçradı. Kimsede yaralanma yok, tek tesellimiz o. Ciddi bir kaybımız var. Bizim salonumuzda küle döndü. Zararı tahmin edemiyoruz. İtfaiye raporunu bekliyoruz. Hata nereden kaynaklı onu da bilmiyoruz. İtfaiye raporuna göre zararımızı belirleyeceğiz dedi.