Haberler

Kadın şoför, eşine destek olmak için 2 yıldır öğrenci servisinde çalışıyor

Kadın şoför, eşine destek olmak için 2 yıldır öğrenci servisinde çalışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 çocuk annesi Adile Erdoğan, eşine destek olmak için 2 yıldır öğrenci servis şoförlüğü yapıyor. Öğrencileri sabah evlerinden alıp okula bırakırken, onlara anne şefkatiyle yaklaşıyor. Adile Erdoğan, işini severek yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

ARTVİN'de 2 çocuk annesi Adile Erdoğan (33) eşine destek olmak için 2 yıldır öğrenci servis şoförlüğü yapıyor. Erdoğan, her sabah ilçedeki öğrenim gören öğrencileri evlerinin önünden alarak okula, ders bitimi ise tekrar evlerine bırakıyor. İşini severek yaptığını ifade eden Erdoğan, "Çocukları çok seviyorum ve onlara minibüste her yerde anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Şoförlüğü de seviyorum" dedi.

Yusufeli ilçesinde oturan Adile Erdoğan, 15 yıldır servis şoförlüğü yapan eşi Salih Erdoğan'a destek olmak için servis şoförü olmaya karar verdi. SRC belgesi alan Erdoğan, 2 yıl önce eşinin minibüsünde direksiyon başına geçti. Adile Erdoğan, her sabah ilçedeki öğrenim gören öğrencileri evlerinin önünden alarak okula, ders bitimi ise tekrar evlerine bırakıyor. Öğrencilerin evi ile okul arasında mekik dokuyan Erdoğan, boş vakitlerini kendi evinin işlerini hallederek değerlendiriyor. Çocuklarla anne şefkatiyle yaklaşan Adile Erdoğan, severek yaptığı işle aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.

'ÇOCUKLARI DA ŞOFÖRLÜĞÜ DE ÇOK SEVİYORUM'

Adile Erdoğan, eşine destek olmak için şoför olmaya karar verdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 2 yıldır öğrenci servisi sürücüsüyüm. Eşim 15 yıldır bu işi yapıyor. Yedek şoföre ihtiyaç vardı. 'Neden ben olmayayım' dedim. Ehliyetimi yükselterek bu işi yapmaya başladım. Sabah öğrencileri Köprügören köyünden alıyorum ve okula bırakıyorum. Saat 15.30'da tekrar okuldan alarak evlerine bırakıyorum. Çocukları çok seviyorum ve onlara anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Şoförlüğü de seviyorum. Eşime destek olmak için bu işe başladım. Her iş gibi bu işinde zorlukları oluyor tabii ki ama severek yapıyorum" diye konuştu.

'KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Öğrenci Nurbanu Yazar, kadın şoförün kendisine güven verdiğini söyleyerek, "Adile abla servis şoförümüz olduğu için kendimi daha da güvende ve iyi hissediyorum. Kadın olması da hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Onun şoförlüğünü de seviyorum" dedi.

'EĞLENCELİ OLUYOR'

Muhammet Salih Erdoğan da "Şoförümüzü çok seviyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bizi sabah saat 08.20 gibi alıyor okul çıkışı da eve bırakıyor. Bayan şoför olması çok eğlenceli oluyor. Okula ve eve eğlenerek gidip geliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.