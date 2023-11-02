Artvin'de baraj suları altında kalan ilçede olta balıkçılığı başladı

Artvin'de baraj suları altında kalan Yusufeli ilçesinin eski yerleşim yerinde olta balıkçılığı başladı. Gezip dolaştıkları ilçenin üzerinde amatör balıkçılar bu kez oltalarını attı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi yükselmeye devam ediyor. 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

Sular altında kalan ilçede tekne turları başlarken, amatör olta balıkçıları, baraj gölüne oltalarını attılar. Eskiden gezip dolaştıkları ilçenin bu kez cadde ve sokaklarını teknelerle dolaşan amatör balıkçılar, baraj gölünde nasiplerini aradı. Oltalarını baraj gölüne atan amatör balıkçılar, baraj gölünde olta balıkçılığını başlatmış oldu.

Türkiye'nin en büyük barajının gövdesinde balık tuttuklarını ifade eden Amatör olta balıkçısı Soner Demirci, "Yusufeli eski yerleşim yerinin hemen üzerindeyiz şuan. Kendimize böyle güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Amatör balıkçılık olarak amatör teknemizde balık tutuyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN