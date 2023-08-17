Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik kampları, 8-16 yaş arasındaki öğrencilere doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sunuyor. Kamp süresince gençler, çeşitli aktivitelerle fiziksel becerilerini geliştirirken aynı zamanda kişisel ve değerler eğitimi de alıyorlar. Farklı temalara göre özelleştirilen kamp, gençlerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre deneyimler sunuyor.

Arnavutköy'de ' Gençlik Kampı' heyecanı devam ediyor

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen gençlik kamplarına katılan 8-16 yaş arası grup, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim imkanı yakaladı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen gençlik kampları, bu yıl da 8-16 yaş arasındaki öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunmak amacıyla başladı. Kamp, 3 gece boyunca çadırlarda konaklama yapma fırsatı sunarken gençlerin doğayla iç içe bir deneyim yaşamasına imkan tanıyor. İmrahor Mesire Alanı'nda yapılan kamp süreci boyunca 15 lider, genç öğrencilere rehberlik ediyor. Gençlik Kampı, öğrencilerin hem eğlenirken hem de öğrenirken keyif alacakları aktiviteler içeriyor. Macera parkuru, zipline, deniz bisikleti, doğa yürüyüşü, dev salıncak, survivor parkuru, voleybol ve futbol gibi etkinlikler, gençlerin fiziksel becerilerini geliştirmelerine ve takım ruhu kazanmalarına imkan sağlıyor.

Kamp süresince sadece fiziksel değil, aynı zamanda kişisel ve değerler eğitimine de önem veriliyor. Gençler, bu süreçte sorumluluk alma, dayanışma, liderlik ve işbirliği gibi önemli yaşam becerilerini kazanıyorlar.

Farklı temalara göre çeşitlendirilen Gençlik Kampı'nda; kız, erkek, anne-kız, baba-oğul ve engelsiz kampı gibi farklı seçeneklerle gençlerin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş deneyimler sunuluyor.

"Artık sosyal medyadan uzak olacağız"

Kamp sayesinde sosyal medyadan uzaklaştıklarını söyleyen Ecrin Karademir, Ben burayı okulumdan gördüm. Burası çok eğlenceli geçiyor, bence burası dünyanın en eğlenceli yeri olabilir. Sosyal medyasız geçirdiğimiz en güzel zamanlar olabilir. Burada telefonumuz olmadığı için daha çok eğlendiğimizi fark ettik. Bu yüzden de evde daha çok kitap okuyacağız, ders çalışacağız, eğlenmeye çalışacağız. Yani artık sosyal medyadan uzak olacağız." şeklinde konuştu.

Gençlik Kampı'nda çok eğlendiklerini belirtilen Hiranur Özcan, "Bu kampa ikinci gelişim. Burada çok güzel etkinlikler oluyor. Örneğin su sporları, macera parkurları, cipline, dev salıncak gibi etkinliler var. Onun haricinde vakit geçirebilmemiz için drama derslerimiz, atölye sanatı derslerimiz var. Burada arkadaşlarımızla iyi vakit geçiriyoruz." dedi.