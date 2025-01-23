Araç muayene istasyonlarındaki hizmet bedeline tepki yağıyor

2025 yılında asgari ücret, emekli ve memur zammının yanında vergi ve harçlara da zam uygulandı. Yeni yıl için Resmi Gazete'de yayımlanarak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmişti.

HEM FİYAT ARTIŞI HEM HİZMET BEDELİ

Araç muayene ücretleri de yüzde 43,93 oranında zamlandı. TÜVTÜRK, 2025 yılı için araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zammı 1 Ocak 2025 itibariyle yansıttı.

GÜNCEL ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 1.334,40 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 2.620,80 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 3.543,60 TL

ARAÇ SAHİPLERİ HİZMET BEDELİ ALINMASINA TEPKİLİ

Bu artış oranıyla araç muayene ücretlerine asgari ücret, emekli ve memur zammından da fazla zam yapılmış oldu. Ancak bu ücreti banka kartı ya da kredi kartıyla ödemek isteyenler ilave bir bedelle karşılaştı. TÜVTÜRK, bu ek tutarın, kartlı ödemelerin ilave bir hizmet gerektirdiği gerekçesiyle alındığını öne sürüyor. Kurumdan yapılan açıklamada, "Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir "hizmet bedeli" tahsil edilmektedir" ifadesine yer verildi.

Ancak halihazırda araç muayene ücretlerindeki artışın çok olduğunu belirten sürücüler, bu hizmet bedelinin alınmasına karşı çıkıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın alışverişlerde kredi kartı ya da banka kartı kabul etmeyip nakit ödeme talep eden işletmelere ilişkin açıklaması olduğunu, bunun bir ceza gerektirdiğini belirterek, uygulamaya son verilmesini talep ediyor.