Antalya'nın Kumluca ilçesinde Geleneksel Beydağı Fasulyesi Şenliği düzenlendi

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Beydağı Fasulyesi Şenliği, offroad araçları ve Uğur Önür konseri ile renkli bir etkinlik oldu. Şenlikte yapılan yarışmalar ve ikramlarla katılımcılar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Geleneksel Beydağı Fasulyesi Şenliği, zorlu parkurlardan geçen offroad araçları ve Uğur Önür konseri ile Kumlucalılarla buluştu.

Kumluca Belediyesi tarafından 2 bin 500 rakımlı Beydağı yaylasında düzenlenen Geleneksel Beydağı Fasulye Şenliği'nde yörenin meşhur fasulyesinden yapılan kuru fasulye ile keşkek, pilav, ayran ikramı yapıldı. Şenlik, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun açılış konuşması ile başladı.

Başkan Köleoğlu eşi Nurgül Köleoğlu ile birlikte Offroad aracına binerek, "Büyük ailem, Beydağlarımızdayız, Torosların başındayız. Yörük çadırlarının arasındayız. Burada Beydağı Fasulyesi Şenliği yapıyoruz ve şu anki yarışmalardan bir tanesi de bu dağlarımızda yapılan Offroad yarışmaları. Bir tane aracımızı da denemek için biz bindik. Offroad için Türkiye'nin en doğal pisti Beydağlarımızda, Kumluca'mızda yer almaktadır. Bütün Türkiye'deki Offroadcuları, Kumluca'mıza bekliyoruz" dedi.

Şenlikte yapılan sandalye kapmaca, çuval ve halat çekme, yarışmalarla izleyenler eğlenceli dakikalar yaşadı. Offroad yarışlarında sürücüler Beydağlarının zorlu yollarında kıyasıya mücadele etti.

Yarışmalarda katılımcılara madalya ve ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu takdim etti.

Yüksel & İbrahim Bilgenoğlu Konseri ve Uğur Önür konseriyle türküler söyleyip eğlenen misafirler oyun havalarına kayıtsız kalamayıp kendilerini pistte buldular. Başkan Köleoğlu da zeybek oynayarak şenlik coşkusuna ortak oldu.

Başkan Köleoğlu, "Biz burada büyük ailemizi toplamayı başardık ve burada hep beraber eğleneceğiz. Hep beraber buradaki fasulyemizi dünyaya marka ettik. Geleneksel Beydağı fasulyemize, Kumluca Ticaret Odası ve Kumluca Belediyesiyle beraber dünya markası coğrafi işareti alındı. Bugün dünyanın her bir yerinden buranın bahçelerini görmek için buradaki yerleri gezmek için gelecek turistler bundan sonra buradan alışveriş yapacaklar. Sizlerin fasulyesini, dünyaya tanıtmak için artık dünyadaki bütün fuarlara götüreceğiz. İşte Yörükler Pehlivanlar Diyarı dediğimiz Kumluca'mızdaki Toroslardayız, Beydağlarımızdayız. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.