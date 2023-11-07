Antalya Kemer'de Kuzdere Mahallesi'ne Modern Park Kazandırılıyor

Antalya'nın Kemer Belediyesi, imar planlarından sonra büyük değişim içerisine giren Kuzdere Mahallesi'ne 4050 metrekarelik modern park kazandırıyor.

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kuzdere Mahallesi 278 ve 282 ada üzerinde bulunan 4050 metrekarelik park alanlarında yaptığı çalışmalarda sona geldi.

2350 metrekare yeşil alanında da yer aldığı parkların içerisinde 2 farklı yaş grubuna hitap eden çocuk oyun grupları, spor aletleri, basketbol sahası, kameriyeler, oturma alanları, yürüme yolları ve çöp kovaları yer alıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer'in önemli mahalleleri arasında yer alan Kuzdere'de değişimin hızla devam ettiğini belirterek, "Halkımız, hak ettiği hizmeti almaya devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında Kuzdere mahallemize yeni parklar kazandırıyoruz. İçerisinde geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve yetişkinler için ayrı spor aletleri ve oyun grupları, oturma alanları, yeşil alanların yer aldığı parklar yapıyoruz. Kemerimize hayırlı olsun. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin" dedi. - ANTALYA