Antalya'da Yivli Minare'nin depreme karşı dayanıklılığı araştırıldı

ANTALYA'nın tarihi simgesi Yivli Minare'nin, depreme karşı dayanıklılık deneysel çalışmasında, güneye doğru 35 santimetre yatık olduğu ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Ramazan Özçelik, "Yaptığımız ilk çalışmalarda, Yivli Minare'nin Antalya'da beklenen bir depremde yıkılmasının söz konusu olduğunu gördük" diye konuştu.

13'üncü yüzyılda Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Antalya'nın tarihi simgelerinden Yivli Minare'nin depreme karşı dayanıklılığının araştırılması için AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı'nda yüksek lisans çalışması yapıldı. Çalışmada, Yivli Minare'nin depreme karşı dayanıklılığı analitik olarak incelendi. Yapının dinamik parametrelerinin belirlenebilmesi için deneysel çalışma (ivme ölçüm çalışmasına bağlı yapı periyod tayini) yapıldı. Yivli Minare'nin tarihi eser olmasından dolayı malzeme dayanımı deneysel olarak belirlenemeyen çalışmada, yapıda meydana gelen gerilme değerleri literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırıldı. Bu çalışmalara göre yapının basınç ve çekme gerilme değerlerinin literatürdeki limitlerin üzerinde olduğu kanaatine varıldı. Detaylı 3 boyutlu model üzerinde deneysel araştırmalardan elde edilen veriler doğrultusunda, Yivli Minare'nin 35 santimetre güneye doğru yatık olduğu ve yükseldikçe ekseninden kaydığı belirtildi. Çalışmada, Yivli Minare'ye ait güçlendirme projelerinin hazırlanarak ivedi şekilde uygulanması gerektiği sonucuna varıldı.

Yivli Minare'nin ana bileşenlerinde 6-7 farklı malzeme kullanıldığını belirten Prof. Dr. Özçelik, "Minarede deprem esnasında farklı davranış gösterecek malzemeler bulunuyor. Dolayısıyla her bir malzemenin dayanımı bizim için çok önemli. Yüksek lisans tezimizde minareden ivme alarak tek bir malzeme düşünerek tek bir elastik model üzerinden bu minareye gelebilecek yaklaşık deprem kuvvetini bulduk. Bu deprem kuvveti hesabında çok büyük bir yanılma payımız yok ama deprem kuvvetinin karşısında malzeme ne kadar dayanıklı bunu tam bilemiyoruz. Onun için proje önerimizde biraz da malzemenin üzerine yöneldik. Dolayısıyla buradaki malzeme dayanımlarını net olarak bulma şansımız olursa gelecek deprem kuvvetinin hesabı konusunda çok sıkıntımız yok. Malzeme dayanımını tayin edebilirsek, deprem kuvvetinin oluşturacağı gerilmelerle malzeme dayanımını karşılaştırdığımızda nihai sonuç ortaya çıkacaktır" dedi.