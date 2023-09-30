Ankara Mamak'ta Doğalgaz Patlaması: Hasarlı Evler ve İşletmeler Onarılıyor

Ankara Mamak'ta meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından hasar alan evler ve işletmelerin onarım işleri başladı.

Ankara Mamak'ta meydana gelen ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan doğalgaz patlamasında hasar alan daire ve işletmelerin onarım işlerine başlandı.

Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'ta yer alan 'Mehmethan' Apartmanı'nda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 68 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Köse, dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Patlamanın yaşandığı bölgede hasar alan evler ve dükkanların tadilatına ise ilçe belediye ekiplerince başlandı.

"Yer yerinden oynamıştı"

Olayla ilgili konuşan Huriye Ertunç, "Sabah patlama sesi duyduk. Herkes korkuyla dışarıya çıktı. Duman çıkıyordu. Ardından da ateş çıktı. Yer yerinden oynamıştı. Çok kötü durumdaydık. Hemen aşağıya olayın olduğu yere geldik. Ölen kişi uzaktan akrabamızdı. Yakınları beni arayıp kontrol etmemi söylemişlerdi" dedi. - ANKARA