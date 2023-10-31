Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerine Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde bulunan ve yabancı uyruklu kişilerin oturduğu bir gecekondunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Ankara'da gecekondu yangını paniğe neden oldu

Ankara'da gecekondu yangını paniğe neden oldu

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerine Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde bulunan ve yabancı uyruklu kişilerin oturduğu bir gecekondunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.