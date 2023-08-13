Ankara Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Beypazarı Aile Yaşam Merkezi (AYM) hizmete açıldı. Merkezde kadınlar lokali, gençlik merkezi, kütüphane, spor merkezi, oyun ve konferans salonları bulunuyor. Ayrıca vatandaşların şikayet ve taleplerini iletebilecekleri birimler de mevcut. Merkez, sosyal aktivitelerden eğitim hizmetlerine, spor aktivitelerinden sanat etkinliklerine kadar toplumun her kesimine hitap edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yapımı tamamlanan Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'ni (AYM) hizmete açtı.

Hacıkara Mahallesi'ne yapılan merkez bünyesinde kadınlar lokali, gençlik merkezi, kütüphane, spor merkezi, oyun ve konferans salonları yer alıyor.

Ayrıca merkezde, vatandaşların şikayet ve taleplerini yüz yüze de iletebilecekleri 153 birimi bulunuyor.

AYM'nin sosyal aktivitelerden eğitim hizmetlerine, spor aktivitelerinden sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda toplumun her kesimine hitap edeceği belirtildi.

Geleceğin teminatı gençler ve çocuklar için çocuk etkinlik merkezleri ve kütüphanelerin yanı sıra LGS-YKS ve KPSS'ye hazırlananlara eğitim desteği sunulduğu da aktarıldı.