Amasya'da Harşena Kalesi Yakınında Orman Yangını

Amasya'da Harşena Kalesi'nin yakınında çıkan orman yangını, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları esnasında itfaiye personelleri Şahan Çelik, Gökhan Şen ve Halil İbrahim Söyleyici, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'GECE BOYUNCA DA TEDBİRLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Çalışmaları yakından takip eden Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Öncelikle hepimize geçmiş olsun. An itibariyle yangın kontrol altına alındı. Çok ciddi bir risk vardı, rüzgar çok fazlaydı. Mahallelere sıçrama ihtimali nedeniyle biraz açıkçası telaş ettik. Ama yoğun bir mücadeleyle, müdahaleyle orman teşkilatımızın arazözleri, başta Amasya olmak üzere belediyelerimizin itfaiye araçları, emniyetin TOMA'sına kadar, AFAD ekipleri, sivil ekipler müdahale ettik ve şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı. Halihazırda tamamen soğumadığı için tekrar alevlenme ihtimali karşısında da bölgeyi kontrol altında tutuyoruz. Gece boyunca da tedbirlerimiz devam edecek. Yer yer o kıvılcımlar ummadığımız yerden çıkabiliyor. ve Şehir merkezine de yakın olduğu için bundan dolayı risk var. Ama şu an itibariyle yangın tamamen söndürüldü, kontrol altına alındı. Soğutma yapıyoruz. 75 dönüm gibi bir hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili net bir bilgi yok. İnsan eliyle mi oldu, bir başka şekilde mi durumu araştırıyoruz dedi. (DHA)