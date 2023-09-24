Altınordu Belediyesi'nin düzenlediği bisiklet etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında yapılan bisiklet etkinliğine çok sayıda katılımcı pedal çevirerek doğa ve sağlık için farkındalık oluşturdu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de etkinliğe bisikletiyle katılarak bisikletli ulaşımı teşvik etti.

- Doğa ve sağlık için pedal çevirdiler

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet turu renkli görüntülere sahne oldu

ORDU - Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' çerçevesinde doğa ve sağlık için pedal çeviren çok sayıda katılımcı, renkli görüntüler oluşturdu.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in de bisikletiyle katıldığı turda, bisikletli ulaşımı teşvik etmek amacıyla bisiklet severler 10 kilometre boyunca pedal çevirerek, çevre dostu uygulamalara dikkat çektiler. Altınordu Belediyesi'nin plaj mevkisinde bulunan ücretsiz otopark alanından başlayıp rıhtıma kadar, rıhtımdan da yine başlangıç noktasına kadar pedal çeviren onlarca bisiklet sever renkli görüntüler oluşturdu.

Programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, etkinliğin sadece sportif bir aktiviteden ibaret olmadığını söyledi. 7'den 70'e bisiklet tutkunlarının bisikletleriyle birlikte katılım göstermelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Tören, "Bunu sadece bir Avrupa hareketlilik haftasında değil yine aramızda bunu yaşam şekli haline getiren başta kadınlarımız var. Onlarla birlikte şehrimizde bisiklet sürüşünü hayatımızın bir parçası, sadece bir sportif etkinlik değil veya kıyı kenar içerisinde güzergah değil yaşamın bir parçası, yaşam boyu spor felsefesinin bir parçası haline getirerek, şehrimizde uygulamasına da öncülük etmek istiyoruz" diye konuştu.

Programa katılan bisiklet tutkunları etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti.