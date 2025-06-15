Almanya'dan gelen gurbetçi yemek hesabını görünce şoke oldu: Kazıklanmaya mı geldik?

Almanya'dan İzmir'e gelen bir gurbetçi, bir restoranda yediği yemeğin ardından gelen fiş karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaş, 640 TL'lik hesapta İzmir köftenin 430 TL, bulgur pilavının 100 TL ve yoğurdun 110 TL olmasına tepki gösterdi.

"KAZIKLANMAYA MI GELDİK?"

Gurbetçi vatandaş, yediği yemeğin ardından gelen yüksek fiyat karşısındaki tepkisini videoya çekti. Vatandaş,"Allah aşkına bu ne ya? Bu fiyatlar ne? Kazıklanmaya mı geldik biz bu ülkeye? Allah'ın İzmir köftesi 430 TL. Kardeşim sen bizim için koyun mu kestin, kızı mı kestin de bu fiyatı alıyorsun bizden. Haram zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.