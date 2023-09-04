Aksaray'da selde hayatını kaybeden Gülseren En toprağa verildi

Aksaray'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi, Gücünkaya köyünde defnedildi. Cenaze törenine, eşi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi ve Belediye Başkanı da katıldı.