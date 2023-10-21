Aksaray'da Mandıradaki Hayvanlar Öldü

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'ın Topakkaya beldesinde yaşayan Mustafa Avcu'nun mandırasında bulunan 15 küçükbaş hayvanı öldü. Avcu, "Hayvanlarımı böyle görünce uyuştum yere düştüm canım kaçtı zaten şeker hastasıyım. Hayvancılık yapmak zaten zor 450 lira yem ver böyle de öldüğü zaman işin bitiyor. Benim gibi adama çok fazla bundan başka gelirim yok veteriner çağırdım geldiler tahlil aldılar Konya'ya gönderdiler tahlilleri şu anda 70 tane hayvanım vardı 15 tanesi öldü" dedi.

Tek geçim kaynakları olduğunu belirten Avcu, "Dün akşam yem verdim sabah kalktığımda hayvanlar ölmüş, yem vermediğim hayvanlarda sorun yok" dedi. Konya'ya numune gönderdiklerini belirten Mustafa Avcu'nun eşi ise, "Mustafa çağırdı beni geldim bir baktım hayvanlar hep düşmüş vay tüh dedik ondan sonra hemen jandarmayı çağırdık jandarmalar ne yapabilir şikayetçi misin diye sorular sonra şikayetçi olurız dedik. Jandarmalar resimlerini çektiler Konya'ya numune gönderdik" diye konuştu.

"HAYVANCILIK YAPMAK ZATEN ZOR"

Mustafa Avcu şunları söyledi:

"30 yıldır hayvancılık yapıyorum hayvanlarıma akşam yem verdim gece 5'te kalktım 15 tanesi ölmüş. Şüphelendim akşam yem dökmüştüm ondan olmuş olabilir başka yem vermediğim hayvanlarda yok. Hayvanlarımı böyle görünce uyuştum yere düştüm canım kaçtı zaten şeker hastasıyım. Hayvancılık yapmak zaten zor 450 lira yem ver böyle de öldüğü zaman işin bitiyor. Benim gibi adama çok fazla bundan başka gelirim yok. Veteriner çağırdım geldiler tahlil aldılar Konya'ya gönderdiler tahlilleri şu anda 70 tane hayvanım vardı 15 tanesi öldü. Hayvanlar hala ölmeye devam ediyor düşüyor hep. Yardımcı olacaklar bize yetkililer başka yapacak bir şey yok. Bunlar damızlık diye uğraşıyorduk artık gitti."

"KONYA'YA NUMUNE GÖNDERDİK ONLARDAN NE ÇIKACAK BAKALIM"

Mustafa Avcu'nun eşi ise şunları söyledi:

"Mustafa çağırdı beni geldim bir baktım hayvanlar hep düşmüş vay tüh dedik ondan sonra hemen jandarmayı çağırdık jandarmalar ne yapabilir şikayetçi misin diye sorular sonra şikayetçi olurız dedik. Jandarmalar resimlerini çektiler Konya'ya numune gönderdik onlardan ne çıkacak bakalım yardım ederlerse vatandaşlarımız başka gelirimiz yok geçimimizi bundan sağlıyorduk başka bir şeyimiz yok işte bunlar var ama hepsi gitti elimizde ki varlığımız gitti ne yapabiliriz ki?"