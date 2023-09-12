Ağzına iğne saplanan köpeği balıkçılar kurtardı

Yardımına balıkçıların koştuğu köpek, olayın ardından kendisini uzun sure sevdirdi

ANTALYA - Antalya'da ağzına misina iğnesi geçen köpeği yolda bulan balıkçılar kurtardı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Antalya Balıkçı Barınağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; müşterisini alarak barınaktan tekneyle denize açılmak isteyen Yusuf Kara, bir köpeğin acı içerisinde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde köpeğin ağzına dışarıda bırakılan bir balık ağında bulunan misina iğnesinin battığı görüldü. Köpeğin ağzında bulunan iğne Yusuf Kara ve Alman müşterisi tarafından çıkarıldı. Olayın ardından köpek yaşadığı acıdan kurtarılırken, köpeğin kendisini uzun sure sevdirmesi dikkatlerden kaçmadı.

O anları kayda alan Yusuf Kara, "Ağları orta yere bırakıyorsunuz, böyle şeyler oluyor. Yazık, günah. Ağzında kocaman bir iğne var. Canımızı kurtardık" dedi.