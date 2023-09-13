Adana'da üretilen 1 tonluk tespihten, 3 bin 500 özel üretim tespih yapıldı. Teşbihçiler, fuarda sergilenmek üzere 1 tondan daha büyük bir tespih yapmak için çalışmalara başladı.

Adana'da üretilen 1 tonluk tespihten, 3 bin 500 özel üretim tespih yapıldı. Teşbihçiler, fuarda sergilenmek üzere 1 tondan daha büyük bir tespih yapmak için çalışmalara başladı.

Tespihçiler Çarşısı 2019 yılında merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde açıldı. Kentte uzun yıllardır tespihçilik yapan Nasır Fidan (45) ise kehribar taşından ürettiği 1 ton ağırlığındaki tespihi çarşıya hediye etti. Üzerinde 27,7 kilogramdan 36 taş bulunan tespih uzun yıllar çarşıda kaldı.

3 bin 500 adet tespihe dönüştürüldü

Fidan, daha büyük ve daha gösterişli bir tespih yapmak için 1 tonluk tespihi geçtiğimiz aylarda özel saklandığı camdan çıkarttırdı ve 3 bin 500 özel üretim tespih üretildi. İlk olarak dönemin Adana Valisi Süleyman Elban'a hediye edilen tespih, daha sonra kent protokolünden tespih meraklısı olan kişilere hediye edildi. Teşbihçiler, şimdi Ekim ayında düzenlenecek fuar öncesi daha büyük ve gösterişli bir tespih yapmak için kolları sıvadı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Teşbihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Türkmenoğlu, "Çarşımızda bulunan tespih 1 ton ağırlığındaydı. Eşi, benzeri yoktu. Ancak daha gösterişli bir tespih yapmak için onu kaldırdık. Şu anda o tespihten 3 bin 500 adet özel üretim yapıldı. Sertifikasıyla birlikte, özel koleksiyonluk tespih yapıldı. İlk tespihi tayini çıkan ve şu anda İzmir'de olan Vali Süleyman Elban'a, ikincisi Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye verildi" dedi.

Tespihte herhangi bir kimyasal ve polyester katkısı olmadığını belirten Türkmenoğlu, "Bu tespihler sıkma kehribardan yapılıyor. Kaldıkça güzelleşiyor ve çektikçe rengi değişiyor. Bunlar özel tespih. Koleksiyonların koleksiyonunda yer alacağı özel bir parça" ifadelerini kullandı. - ADANA