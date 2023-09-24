Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu dolmuştan düşerek yaralandı

Adana'da 13 yaşındaki kız çocuğu, hareket halindeyken açık olan dolmuş kapısından aşağı düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. 13 yaşındaki Buse Tarla, okuldan çıkıp eve gitmek için dolmuşa bindi. Bu arada dolmuş kapısı hareket halindeyken sürekli açık kaldı. Evine yaklaşınca sürücüye inmek istediğini söyleyen kız çocuğu, oturduğu yerden kalkıp kapıya doğru yaklaşıp, kapı açık olduğu için dolmuşun durduğunu düşünerek adımını attı ancak dolmuş durmadığı için düştü. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Tarla, düşme sonucu kafasından yaralanırken, yolcular hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı çocuğu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Buse Tarla, bir gün sonra hayati tehlikesi olmadığı için hastaneden taburcu oldu. - ADANA