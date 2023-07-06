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Aç kalan bozayılar ilçe merkezine inip böyle yemek aradılar

Yaşam Haberleri

Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezine kadar inen bozayılar, karınlarını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana dönüyor. Yaz mevsiminde her akşam Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezine kadar inen bozayılar, mezbaha konteynerlerindeki sakatatlarla karınlarını doyuruyor. Kendilerini bölgeden uzaklaştırmak için havlayan sokak köpeklerine aldırış etmeyen bozayılar, çevrelerini kontrol ettikten sonra konteynere tırmanarak içinde bulunan sakatatlardan karınlarını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana dönüyor.

Aç kalan bozayılar ilçe merkezine inip böyle yemek aradılar

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezine kadar inen bozayılar, karınlarını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana dönüyor.

Yaz mevsiminde her akşam Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezine kadar inen bozayılar, mezbaha konteynerlerindeki sakatatlarla karınlarını doyuruyor. Kendilerini bölgeden uzaklaştırmak için havlayan sokak köpeklerine aldırış etmeyen bozayılar, çevrelerini kontrol ettikten sonra konteynere tırmanarak içinde bulunan sakatatlardan karınlarını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana dönüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Yaşam

Tunceli Pülümür Yaşam Haberler

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