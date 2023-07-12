83 yaşındaki adamın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor
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İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen Korhan Berzeg'in kaybolması üzerine yapılan arama çalışmaları 26. güne girdi. 170 kilometrekarelik alan taranırken, 10 kuyu ile 50 metruk binada hiçbir iz bulunamadı. Özel bir ekip ise gözden kaçma ihtimaline karşı Berzeg'in evinin olduğu nokta ve bölgede yeniden arama çalışması başlattı.
İSTANBUL'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 26'ncı güne girdi. 170 kilometrekarelik alan taranırken, 10 kuyu ile 50 metruk binada hiçbir iz bulunamadı. Özel bir ekip ise gözden kaçma ihtimaline karşı Berzeg'in evinin olduğu nokta ve bölgede yeniden arama çalışması başlattı.
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