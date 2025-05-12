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7 Yaşındaki Zeynep Beren, Paramotorla Uçarken İstiklal Marşı'nı Okudu

7 Yaşındaki Zeynep Beren, Paramotorla Uçarken İstiklal Marşı'nı Okudu
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Edirne'nin Erikli köyünde paramotor ile uçuş gerçekleştiren 7 yaşındaki Zeynep Beren, yaklaşık 200 metre yükseklikte İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. Uçuş anları kaydedildi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde paramotor pilotu eşliğinde uçuş gerçekleştiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Zeynep Beren (7), gökyüzünde İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Zeynep Beren, hafta sonu tatili için dün ailesiyle birlikte Erikli köyü sahiline geldi. Beren, ailesinin de onayıyla paramotor pilotu Yılmaz Özkaya ile birlikte Saros Körfezi semalarında uçuş gerçekleştirdi. Zeynep Beren, yerden yaklaşık 200 metre yükseklikte gerçekleşen uçuş sırasında İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. O anlar, Özkaya tarafından kamerayla kaydedildi. İkili yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından yere indi.

Yılmaz Özkaya, Zeynep Beren'in milli ve manevi duygularının yüksek olduğunu belirterek, "Kendisi uçuştan önce bana gökyüzünde İstiklal Marşı'nı ezbere okumak istediğini söyledi. Bende bu isteğini kırmadım. Yaklaşık 200 metre yüksekliğe ulaştığımızda kendisi İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. Ben de o anları kameraya kaydettim. Benim içinde unutulmaz ve keyifli bir uçuş oldu. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" dedi. Zeynep Beren de uçuştan büyük keyif aldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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