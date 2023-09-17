6 dakikada 44 dilim baklava yiyen tam altın kazandı

Bursa'da düzenlenen 2. Gastronomi Festivali'nde yapılan yarışmada, 6 dakikada en fazla dilim baklava yiyen Mehmet Özbek tam altın kazandı. Yarışmada ikinci olan Süleyman Işıklı yarım altın, üçüncü olan Muhammed Aras ise çeyrek altın kazandı.

6 dakikada 44 dilim baklava yedi, tam altın kazandı

BURSA - Bursa'da 2. Gastronomi Festivali birbirinden renkli etkinliklere ve yarışmalara ev sahipliği yaptı. Festivalin ikinci gününde Hacı Hasan Oğulları tarafından düzenlenen yarışmada, 6 dakikada en fazla dilim baklava yiyen talihli arandı. 6 dakikada 44 dilim baklava yiyen Mehmet Özbek tam altın kazandı.

Bursa'nın meşhur lezzetlerinden siyah incirle yapılan baklavalar etkinliğe katılan 17 yarışmacının önüne koyuldu. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada dakikalar ilerledikçe yarışmacılar lokmalarını yutmakta zorlanırken, bol bol su tüketildi. Kimi yarışmacı erken pes ederken 6 dakikada 44 dilim baklava yiyen Mehmet Özbek birinci olarak tam altının sahibi oldu. Özbek'i 39 dilim baklavayla Süleyman Işıklı ve 36 dilim baklava ile Muhammed Aras izledi. Yarışmayı ikinci bitiren Süleyman Işıklı yarım altın kazanırken üçüncü olan Muhammed Aras ise çeyrek altının sahibi oldu.

Yarışmayı kazanan 38 yaşındaki Mehmet Özbek, "Geçen senede tahinli yarışmasında 2. olmuştum. Aslında aradığım şeyler değil ama insan hedef koyduğu zaman başarabiliyor. Bende bu yarışmayı uzun süredir beklemiştim. Yarıştım ve kazandım mutluyum" şeklinde konuştu.

Yarışmayı düzenleyen firma sahibi Yüksel Aktaş, Bursa'nın meşhur siyah incirinden baklava yaptıklarını dile getirerek "Bursa'da ilk ve tek olan bu baklavamızı 5 kıta 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizde bu baklavayı tanıtmak için 17 kişinin katıldığı bir yarışma düzenledik. Bursa'nın siyah inciri meşhur, bizde bu baklavanın tescilini aldık. En iyi şekilde tanıtımını yapacağız. Ayrıca festivale katılan ziyaretçilere 5 bin baklava dilimi ikram edeceğiz" dedi.