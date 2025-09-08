Haberler

26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
ORC Araştırma'nın 2-6 Eylül 2025'te yaptığı ankete göre, emeklilerin yüzde 77,3'ü hükümetin emeklilere yönelik politikalarını yetersiz buldu, yüzde 75,5'i ise geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. Siyasi tercihlerde ise emeklilerin yüzde 34,2'si CHP'yi, yüzde 29,1'i AK Parti'yi tercih etti.

Türkiye'de siyaset gündemi hızla değişirken, emeklilerin nabzını tutan yeni bir anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. ORC Araştırma'nın 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 kentte, 45 yaş üzeri bin 750 emekliyle yüz yüze gerçekleştirdiği anket, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını ve siyasi tercihlerini ortaya koydu.

EMEKLİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU...

"Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?" sorusuna emeklilerin yalnızca yüzde 22,7'si "Yeterli" cevabı verirken, yüzde 77,3'ü hükümetin politikalarını "Yetersiz" buldu.

GEÇİM SIKINTISI YÜZDE 75,5

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de ekonomik tabloya dair. Emeklilerin yüzde 75,5'i geçim sıkıntısı çektiğini dile getirdi. Emekli maaşlarının tek başına yeterli olmadığı, ek gelir ihtiyacının arttığı gözlemlendi.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunda ise emeklilerin yüzde 34,2'si CHP'ye oy vereceğini belirtti. AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29,1'de kaldı. Daha önceki anketlerde genç seçmenden yüksek destek gören CHP'nin, emekliler arasında da öne geçtiği dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Yorumlar (20)

Haber YorumlarıVatan Daş:

AKP nin oyunun olduğunu zannetmiyorum. sonuçta anketörler de akp nin trolleri. oranları yakın gösterip seçimlerde hile yapacaklar. yine

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBASRALI:

Ben AKP li değilim önce düşünün sonra yazın.AB seçim gözlemcisi gönderiyor çok şeffaf hiç bir yolsuzluk hille yok diyor siz halen papağan gibi tekralıyorsunuz. Bakın eğer imamoğlu gerçekten suçsuz olsa avrupa zaten erdoğan düşmanı neler yaparlardı neden hiç ses çıkarmıyorlar?

yanıt14
yanıt19
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Emeklilerin yüzde 29 u hala akp mi diyor?? Boş yere sürünmüyorlar, müstahak o zaman daha beter olsunlar...

yanıt18
yanıt14
Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Ben Emekliyim maaşımda olmasına rağmen benim vatan hainlerine ayyaşlara heykelcilere verilecek oyum yoktur.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

sürün o zaman şunu diyebilseydin bu siyasetçilerden hiçbirine verecek oyum yok. Benim son üç dört seçimde yaptığım gibi

yanıt3
yanıt1
Haber Yorumlarımehmet:

sen trolsün. her haber yorumunda belli oluyorsun. kaç dolar alıyorsun trollük için.

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarıoğuz:

emeklilerde akp den uzaklaşıyor

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

yine oy verecek ler çapsız cehapeye oy verilmez

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
