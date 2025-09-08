26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Türkiye'de siyaset gündemi hızla değişirken, emeklilerin nabzını tutan yeni bir anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. ORC Araştırma'nın 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında 26 kentte, 45 yaş üzeri bin 750 emekliyle yüz yüze gerçekleştirdiği anket, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını ve siyasi tercihlerini ortaya koydu.

EMEKLİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU...

"Emeklilerle ilgili politikaları ne derece yeterli görüyorsunuz?" sorusuna emeklilerin yalnızca yüzde 22,7'si "Yeterli" cevabı verirken, yüzde 77,3'ü hükümetin politikalarını "Yetersiz" buldu.

GEÇİM SIKINTISI YÜZDE 75,5

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de ekonomik tabloya dair. Emeklilerin yüzde 75,5'i geçim sıkıntısı çektiğini dile getirdi. Emekli maaşlarının tek başına yeterli olmadığı, ek gelir ihtiyacının arttığı gözlemlendi.

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunda ise emeklilerin yüzde 34,2'si CHP'ye oy vereceğini belirtti. AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29,1'de kaldı. Daha önceki anketlerde genç seçmenden yüksek destek gören CHP'nin, emekliler arasında da öne geçtiği dikkat çekti.