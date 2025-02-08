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100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

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Mersin'de bir çiftçi, para etmiyor gerekçesi ile 100 dönümlük tarlasını traktörlerle sürerek yerle bir etti.

Mersin'de marulun para etmediğini gerekçe gösteren bir çiftçi, 100 dönümlük tarlasını sürerek imha etti.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Meyve-sebze fiyatları enflasyonun yanı sıra fırsatçılar yüzünden artarken, Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

100 DÖNÜMLÜK TARLASINI İMHA ETTİ

Bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle 100 dönümlük marul tarlasını traktörlerle sürerek yerle bir etti. Tarla kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Komisyoncu (halci) kazanıyor, 3 tl ye alıyor tarladan, 30-40 tl ye satıyor, sistem çifçileri bu komisyonculara muhtaç etmiş durumda. 3 sene önce KOMİSYON HAL YASASI çıkacakti, bir EL müdehale etti, çıkmadı, öyle kaldı. Yazik üretici kalmayacak bu gidişle, hepten ithal gelecek.

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Haber YorumlarıMt Hercai:

başlayım böyle işe be. biz kasayla marulu 270? ye alıyoruz ve hatta Türkiye de yok diyip iran marulunu bize kasasını 240 tan satan adamlar var burada! kim aradan ne yiyorsa zehir zıkkım olsun bee.. bıktık artık şuna el at devletttt! neredesin devlettttt!

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Haber YorumlarıMuhammed bakır Bingöl:

para etmiyor dediğin ben anlamadım kasasını 200 tl den alıyoruz ??

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Haber YorumlarıMurat Celik:

%99 parasını almıştır algı yine çalışıyor milli güvenlik sorunudur CHP ve yandaşları vesselam

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

PEK İNANDIRICI GELMİYOR BİR ÇOK MARUL ÜRETİCİSİ TANIDIĞIM VAR TARLADA 15/ 20 LİRADAN SATTIKLARINI SÖYLÜYOR ...YA SICAKDA DOLAYI DÜRÜLMEMİŞTİR YADA SOĞUK VURMUŞTUR...

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

haklı mazot 50 gübre bilmem anasının neyi tek hedef ülkede üretim olmasın proje belli

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Haber YorumlarıT Y:

Getirin hal yasasini, görün bakalim nasil para kazaniyor çiftçiler... Kim engel oluyor, neden oluyor çıkıp açıklasınlar... Üreticiyi bitirdiler...

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Allahsız yamyam bari garibanlara vereydin

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yıllarca çiftçilik yapmış biri olarak söylüyorum 3 kuruşa çiftçinin ürününü alıyor tüccar.sonuç bu....

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

Marulun...adana pazarında tanesi 50 lira, ne kazanacak çiftçi 1000 tl mi olması lazım

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