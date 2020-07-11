Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Beylikdüzü Belediyesinin Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet 20 dönümlük bir alanda oluşturduğu Yaşam Bahçesi'nde hasat sürüyor; ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor.

Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor
11.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:59

Beylikdüzü Belediyesinin Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet 20 dönümlük bir alanda oluşturduğu Yaşam Bahçesi'nde hasat sürüyor; ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor. Bahçeden şimdiye kadar hasat edilen 377 kilo sebze ve meyve, 185 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Bahçesi ile sosyal belediyeciliğin ve kent dayanışmasının en güzel örneklerinden birini hayata geçirdi. Yaşam Bahçesi'nin bereketli toprağında yetişip olgunlaşan ürünler, Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor. Bahçeden elde edilen organik ve taptaze ürünlerle şimdiye dek 185 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına paylaşmanın ve dayanışmanın mutluluğu taşındı.

"Mutluluk duyuyoruz"

Yerel yönetimlerin önceliğinin sosyal adaleti sağlayıp paylaşma kültürünü hakim kılmak olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Yaşam Bahçesi, üreten Beylikdüzü hayalimizin bir yansıması. Temel amacımız, kendi kendine yeten bir kent oluşturmak. Gıda enflasyonunun arttığı bir dönemde hayata geçirdiğimiz Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aile bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ürünler, organik ve taze

Yeni tip koronavirüs (Covid 19) pandemisi sürecinde, Beylikdüzü'ne kazandırılan en önemli projelerden biri olarak dikkat çeken Yaşam Bahçesi, Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet ve 20 bin metrekarelik bir alana sahip. Bahçede doğal tarım ilkeleri uygulanarak, ata tohumlarından üretilen fidelerle organik sebze ve meyve yetiştiriliyor. Kalpleri paylaşmanın sıcaklığı ile ısıtan Yaşam Bahçesi'nde; kabak, sivri biber, dolmalık biber, salatalık, patlıcan, kara lahana, pırasa, göbek lahana, akça armut, pazı, sakız kabak, nektarin, taze soğan ve vişne gibi birçok farklı ürün yetiştiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü Güncel
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler Politika
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Çağla Şıkel Ebru Gündeş Demet Özdemir
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Yaşam Bahçesi ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 12:59:10. #1.15#
title