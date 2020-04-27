“Yarının Kadın Yıldızları” belirlendi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu"ndan faydalanmaya hak kazanan 12 genç kadın müzisyen belirlendi.
27.04.2020 00:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 00:03
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçirilen "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu"ndan faydalanmaya hak kazanan 12 genç kadın müzisyen belirlendi.
Kaynak: Dunya.com