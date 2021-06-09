Yarımca Kirazının değerinin artması için adımlar atılıyor
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Yarımca Kirazının değerinin artması için adımlar atılıyor

Yarımca Kirazının değerinin artması için adımlar atılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kocaeli için bir değer olan Yarımca kirazının değerini korumak ve arttırmak için Körfez Belediyesi tarafından yetiştiricilere teşvik ödülleri ve fidan yardımları yapılıyor.

Kocaeli için bir değer olan Yarımca kirazının değerini korumak ve arttırmak için Körfez Belediyesi tarafından yetiştiricilere teşvik ödülleri ve fidan yardımları yapılıyor.

Kocaeli'nin Körfez İlçesinde yetişen Yarımca Kirazının değerini kaybetmemesi ve daha da arttırılması için adımlar atılıyor. Bu kapsamda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçenin en önemli değerlerinden biri olan Yarımca kirazının ilk mahsullerini dalından topladı. Nurettin Yıldırım'a ait bağda kiraz toplayan Başkan Söğüt, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Kiraz Festivalinin bu yıl pandemi sebebiyle gerçekleşmeyeceği ifade edildi. Yarımca kirazının değerini canlı tutmak için gereken her adımı attıklarını belirten Başkan Söğüt, "Kiraz yetiştiricilerimize teşvik ödülleri dağıtacağız. Kiraz bizim en önemli değerlerimizden birisi. Gerek teşvikler olsun, gerekse fidan yardımı olsun her türlü adımı atıyoruz, atmayı da sürdüreceğiz. Körfez denilince, Yarımca denilince akla gelen ilk şeylerden birisi kiraz. Hedefimiz daha çok vatandaşımızı teşvik ederek, bu değeri canlı tutmak" dedi. - KOCAELİ

Yarımca Kirazının değerinin artması için adımlar atılıyor
Yarımca Kirazının değerinin artması için adımlar atılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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