Yaralı flamingo Aksaray Üniversitesinde tedavi edildi
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Yaralı flamingo Aksaray Üniversitesinde tedavi edildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı halde bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Yaralı flamingo Aksaray Üniversitesinde tedavi edildi
21.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:14

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı halde bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kanadından yaralandığı için uçamayan flamingoyu gören vatandaşlar, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesine getirilen flamingo, kanadına dikişler atılarak tedavi edildi.

Araştırma Görevlisi Nihan Eroğlu, flamingonun 6 aylık olduğunu ve elektrik tellerine çarpması sonucu kanatlarından yaralandığını söyleyerek, "Flamingonun tedavisini fakültemizde gerçekleştirdik. İyileştikten sonra tekrardan doğaya salınacak." dedi.

Aksaray Doğa Koruma Milli Parklarda görevli Habip Çetinkaya flamingoyu ihbar üzerine bulduklarını dile getirerek, "Flamingo, ufak bir operasyon geçirdi. Tedavisi tamamlandı. 1-2 hafta boyunca biz bakacağız ve iyileşme sürecini de tamamlamasının ardından Tuz Gölü'ne doğal yaşam alanına bırakacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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