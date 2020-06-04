Yaralı bulunan köpek yavrusuna ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı Iğdır'da aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpek yavrusuna, ilk müdahaleyi jandarma yaptı.

Iğdır'da aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpek yavrusuna, ilk müdahaleyi jandarma yaptı.

Karakoyunlu Kaymakamı ve Halfeli Belde Belediye Başkan Vekili Lütfullah Göktaş, beldeden kent merkezine dönüşte yerde yaralı yatan köpek yavrusunu fark etti.

Göktaş'ın durumu bildirmesi üzerine konvoydaki jandarma, araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeğe su vererek kendine gelmesini sağladı.

Ardından yaralı köpek, bölgeye çağrılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavisinin yapılması için Iğdı

Kaynak: AA