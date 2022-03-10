Yaptırımlar Chelsea'nin belini bükecek noktaya ulaştı! Forma tamamen değişiyor

İngiliz Hükümeti, Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abramovich de dahil 7 Rus iş adamının mal varlıklarını dondurduğunu açıklamasının ardından İngiliz devinin satışı durdurulmuştu. Maviler'in göğüs spornsoru olan Three firması bu yaptırımların ışığında sponsorluk sözleşmesini askıya aldığını duyurdu.

"MARKAMIZI KULLANMAMALARINI İSTEDİK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan firma sözcüsü, "Hükümetin yakın zamanda açıkladığı yaptırımlar ışığında, Chelsea'den markamızı formasından ve stadyum çevresindeki bilbordlardan kaldırmasını istedik. Bir sonraki duyuruya kadar kulüp ile anlaşmamızı askıya aldık" dedi.

"BU KARARIN CHELSEA TARAFTARINI ETKİLEYECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Bu kararın, alınması gereken doğru bir karar olduğunu belirten sözcü, "Bu kararın takımını tutkuyla takip eden birçok Chelsea taraftarını etkileyeceğini biliyoruz. Ancak, şartlar göz önüne alındığında, bunun yapılması gereken doğru bir şey olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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