Yaptırım olacaksa 2020 Nisan'ından önce olmaz

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımı ile ilgili iddiaları değerlendiren DEİK/ Türkiye- ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımı olacaksa 2020 yılının nisan ayından önce olmayacağını düşündüğünü belirtti.

Yaptırım olacaksa 2020 Nisan'ından önce olmaz

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımı ile ilgili iddiaları değerlendiren DEİK/ Türkiye- ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımı olacaksa 2020 yılının nisan ayından önce olmayacağını düşündüğünü belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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