Yaptığı faul olay olmuştu! Paulo Otavio'ya 4 maç ceza verildi

Bundesliga'da cumartesi oynanan Hoffenheim-Wolfsburg maçının son anlarında rakibine yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gören Paulo Otavio, Almanya'da uzun süre gündemi meşgul etmişti. Brezilyalı sol beke bu faulünden dolayı 4 maç ceza verildi.

Bundesliga'da Hoffenheim'ın Wolfsburg'u 2-1 yendiği maçın son anlarına Wolfsburg forması giyen Paulo Otavio'nun Mu'nas Dabbu'ya yaptığı sert faul damga vurmuştu. Maçın son dakikalarına Hoffenheim 2-1 önde girmiş ve Wolfsburg da tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenmişti. Hatta Wolfsburg kalecisi Koen Casteels de kalesini terk etmişti. Son anlarda Hoffenheim ise kontratak fırsatı yakalayarak Mu'nas Dabbu ile boş kaleye doğru ilerledi. Ancak arkadan gelen Otavio çok sert şekilde iki ayağıyla rakibine müdahale ederek direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Brezilyalı futbolcuya bu hareketinden dolayı 4 maç ceza verildi.

WOLFSBURG'UN KİLİT İSMİ

Brezilyalı sol bekin bu hareketi Alman futbol otoritelerinin de tepkisini çekmişti. 4 maç ceza alan Otavio, Bundesliga'da 3. sırada bulunan Wolfsburg'un bu seneki en kilit oyuncularından biriydi.