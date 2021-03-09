Yaptığı faul olay olmuştu! Paulo Otavio'ya 4 maç ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaptığı faul olay olmuştu! Paulo Otavio'ya 4 maç ceza verildi

09.03.2021 21:34 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:04

Bundesliga'da cumartesi oynanan Hoffenheim-Wolfsburg maçının son anlarında rakibine yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gören Paulo Otavio, Almanya'da uzun süre gündemi meşgul etmişti. Brezilyalı sol beke bu faulünden dolayı 4 maç ceza verildi.

Bundesliga'da Hoffenheim'ın Wolfsburg'u 2-1 yendiği maçın son anlarına Wolfsburg forması giyen Paulo Otavio'nun Mu'nas Dabbu'ya yaptığı sert faul damga vurmuştu. Maçın son dakikalarına Hoffenheim 2-1 önde girmiş ve Wolfsburg da tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenmişti. Hatta Wolfsburg kalecisi Koen Casteels de kalesini terk etmişti. Son anlarda Hoffenheim ise kontratak fırsatı yakalayarak Mu'nas Dabbu ile boş kaleye doğru ilerledi. Ancak arkadan gelen Otavio çok sert şekilde iki ayağıyla rakibine müdahale ederek direkt kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Brezilyalı futbolcuya bu hareketinden dolayı 4 maç ceza verildi.

Yaptığı faul olay olmuştu! Paulo Otavio'ya 4 maç ceza verildi
Yaptığı faul olay olmuştu! Paulo Otavio'ya 4 maç ceza verildi

WOLFSBURG'UN KİLİT İSMİ

Brezilyalı sol bekin bu hareketi Alman futbol otoritelerinin de tepkisini çekmişti. 4 maç ceza alan Otavio, Bundesliga'da 3. sırada bulunan Wolfsburg'un bu seneki en kilit oyuncularından biriydi.

Yaptığı faul olay olmuştu! Paulo Otavio'ya 4 maç ceza verildi
Haber Yorumları (1)
YORGUN: BİZDE OLSA CEZA FORMANIN RENGİNE GÖRE VERİLİRDİ. PARMAĞI, BİLEĞİ, BACAĞI KIRANLARA GEÇEN YIL BIRAKIN CEZAYI SARI KART BİLE VERMEDİLER.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Mesut Özil Ali Şansalan Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaptığı faul olay olmuştu! Paulo Otavio'ya 4 maç ceza verildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 22:32:21. #1.15#
title