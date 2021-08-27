Yapılandırma işlemleri 1 ay uzatıldı
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Yapılandırma işlemleri 1 ay uzatıldı

Yapılandırma işlemleri 1 ay uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

7326 sayılı, "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması" kanunu kapsamında yapılacak olan vergi yapılandırması ile vatandaşların belediyelere olan borçlarını yapılandırma süresinin 31 Ağustos 2021 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıklandı.

7326 sayılı, "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması" kanunu kapsamında yapılacak olan vergi yapılandırması ile vatandaşların belediyelere olan borçlarını yapılandırma süresinin 31 Ağustos 2021 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıklandı.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 9 Haziran 2021'de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı, "bazı alacakların yeniden yapılandırılması" kanunu kapsamında yapılacak olan vergi yapılandırma süresinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 1 ay uzatıldığını açıkladı. 31 Ağustos 2021 tarihinden 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan ve Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin yapılandırma başvurusunda bulunmak isteyen vergi mükellefleri, ilk taksitleri ise 1 Kasım 2021 Pazartesi gününde ödeyecek. Daha önce başvuruda bulunan mükelleflerin ilk taksit ödemesi 1 ay uzatılırken, diğer ödeme taksitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, başvurularını 30 Eylül Perşembe gününe kadar Battalgazi Belediyesi hizmet binası, Vilayet parkı yanındaki ek hizmet binası veya www.battalgazi.bel.tr e-belediye ile müracaat edebilecekler. Kanun kapsamında taksitlendirmeye giren borçlar, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce Battalgazi Belediyesi'ne olan İlan-Reklam Vergisi, Emlak Vergisi ve Çevre Temizliği vergi borçlarını kapsamaktadır. Mükellefler, 2-6-9-12-18 aylık taksit imkanlarından faydalanabilecektir. Pek çok avantajı içinde barındıran düzenlemede ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla taksitler ikişer aylık ödemeler halinde alınacak. Peşin ödemede bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Yİ-ÜFE oranında ayrıca yüzde 90 indirim sağlanacak. Öte yandan, Battalgazi Belediyesi'ne olan borçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, www.battalgazi.bel.tr adresinden geçmiş borç bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek. - MALATYA

Yapılandırma işlemleri 1 ay uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı
Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı

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