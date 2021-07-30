Yangından geriye kalan acı manzara
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Yangından geriye kalan acı manzara

Yangından geriye kalan acı manzara
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yanan hayvanlar yürekleri dağladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yanan hayvanlar yürekleri dağladı.

Kızlarsekisi, Akdam kızılçam ormanında yangının sönmesi ile birlikte soğutma çalışmalarında gün yüzüne çıkan yangının yol açtığı manzara yürekleri dağladı. Ormanda yanmış olarak dağlık araziden kaçmaya çalışan kaplumbağanın mücadele ederken ölmesi ve koyunların alevlere teslim olması görenlerin yüreğini burktu.

Yaklaşık 350 hektar kızılçam, sedir ormanının alevlere teslim olduğu Kozan'da koruma altındaki dünyada nadir bulunan geyik böceği gibi endemik türler de yangınla birlikte yok oldu.

(Beril Solmuşgül - Umutcan İşledici/İHA)

Yangından geriye kalan acı manzara
Yangından geriye kalan acı manzara
Yangından geriye kalan acı manzara
Yangından geriye kalan acı manzara
Yangından geriye kalan acı manzara
Yangından geriye kalan acı manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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