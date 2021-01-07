Yangında can pazarı

ANTALYA'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bina içine dolan dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 10 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

ANTALYA'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bina içine dolan dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan 3'ü çocuk 10 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesinde bulunan TOKİ Konutlarında meydana geldi. Zemin katta duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

'5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ'

İtfaiy yangını söndürürken, binada oturan 5 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkartılan 5 kişi ambulanslara alınarak tedavi edildi. 3 kişi ise kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

'İTFAİYE 3'Ü ÇOCUK 10 KİŞİYİ MERDİVENLE İNDİRDİ'

Binaya dolan yoğun dumandan üst katlarda oturan bina sakinleri de etkilendi. Binanın üst katında oturan ve çocuklarıyla evlerinden çıkamayan 10 kişiyi itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle indirdi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak 3 küçük çocuğu yangın merdiveniyle indirerek güvenli bölgeye aldı.

'KUŞLAR VE KEDİ KURTARILDI'Bir kişi yoğun dumana rağmen binaya girerek muhabbet kuşu bulunan kafesi dışarıya çıkardı. İtfaiye ekipleri de yangın anında bina içerisinde bulunan bir kediyi dışarı çıkardı.

Bina sakinleri yaşadıkları konutlarda yangın merdiveni ve balkonun olmamasından şikayet ederken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı