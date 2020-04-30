Yangın söndürme helikopteri Marmaris'te konuşlandı
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Yangın söndürme helikopteri Marmaris'te konuşlandı

Yangın söndürme helikopteri Marmaris'te konuşlandı
30.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:48

Yangın söndürme helikopteri Marmaris'te konuşlandıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 Mayıs itibariyle göreve başlayacak ve orman yangınlarıyla mücadele edecek 'yangın söndürme helikopteri', kentte konuşlandı.

Yangın söndürme helikopteri Marmaris'te konuşlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 Mayıs itibariyle göreve başlayacak ve orman yangınlarıyla mücadele edecek 'yangın söndürme helikopteri', kentte konuşlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri, Marmaris'te göreve başladı. Beldibi Mahallesi'nde konuşlanacak olan Rus yapımı MI-8 tipi helikopterin mürettebatı 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak. Fethiye'de 16 Mayıs'ta, Milas'ta 1 Haziran'da ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1 Temmuz'da diğer yangın söndürme helikopterleri de göreve başlayacak.

Rus yapımı yangın helikopteri hakkında bilgi veren Pilot Murat Doğudan, Helikopterimiz Nisan'ın 28'nde Belarus'tan Marmaris'e geldi, 7 personelle beraber. Bugün ilk test uçuşumuzu yaptık, kabulünü gerçekleştirdik. 1 Mayıs itibariyle resmi olarak görevine başlayacak. Helikopterimiz yaklaşık 3 ton su kapasiteli. Yangın bölgesinde verilen koordinata göre en yakın ormanın yaptığı havuzlardan ya da göletlerden su alarak yangına müdahale diyoruz. Yangın ihbarı geldiği andan itibaren 5 personel, helikopter başı yapar. Bu 5 personel 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 orman muhafaza memuru, 1 de uçuş mühendisinden oluşur. Herkesin kendine göre bir görevi vardır. Yangın süresince bu görevi icra eder dedi.

Yangın söndürme helikopteri Marmaris'te konuşlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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