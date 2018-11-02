Yandex Map Editor ile Haritalarda Düzenleme Yapılabiliyor

Herkesin mahallesinin haritasını düzenleyebildiği, eksikleri tamamlayabildiği Yandex Map Editor sayesinde, Temmuz – Ekim 2018 döneminde bine yakın kullanıcı harita üzerinde 60 binden fazla düzenleme yaptı.

İsteyen herkesin harita üzerinde düzenlemeler yapabilmesine veya haritaya mahalle, yol, bina, kurum bilgisi ekleyebilmesine imkan sağlayan Yandex Map Editor sayesinde kullanıcılar, internet üzerinde harita çizebilen gönüllü kartograflar olma fırsatı yakalıyor.

Temmuz 2018'den bu yana, Yandex Map Editor'ı kullanan gönüllü kartografların katkısıyla Yandex'in harita alt yapısında çok sayıda düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenlemeler moderasyondan geçtikten sonra Yandex Haritalar'da ve Yandex Navigasyon'da gösterilmeye başladı. Kullanıcıların katkısıyla haritalar daha ayrıntılı ve kapsamlı hale geldi.

Şimdiye kadar toplamda bine yakın kullanıcı, 60 binden fazla düzenlemeye katkıda bulundu. Yapılan düzenlemelerin 18 bin 460'ı yollar, 13 bin 828'i yapılar ve 7 bin 398'i ise yeşil alanlar üzerinde gerçekleştirildi.

Yapılan analize göre, Yandex Map Editor gönüllülerinin düzenleme çalışmaları yol ve güzergahlar üzerinde yoğunlaştı. Düzenlemeler en çok 13.00 – 17.00 ve 22.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Temmuz – Ekim 2018 döneminde Yandex Map Editor'a en çok katkıda bulunan kullanıcı, toplam 9 bin 525 adet düzenleme yaptı. Bu sıralamada 2. olan kullanıcı 3 bin 626, 3. olan kullanıcı ise 3 bin 302 adet düzenleme gerçekleştirdi.

Yandex Map Editor gönüllüleri, farklı şehirlerde pek çok noktanın çizilmesine katkıda bulundu. Bu şehirler arasında en çok Ankara, Antalya ve İstanbul haritalarında düzenleme yapıldı. Bu üç şehri Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya ve İzmir takip etti. (Fotoğrfalı) - İstanbul