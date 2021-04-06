Yanaştırmak istediği kamyonun altında can verdi
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Yanaştırmak istediği kamyonun altında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yanaştırmak istediği kamyonun altında can verdi

Denizli'de atık dökme alanında çalışan 59 yaşındaki Hüsem Bacaksız, yanaştırmak istediği hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Denizli'de atık dökme alanında çalışan 59 yaşındaki Hüsem Bacaksız, yanaştırmak istediği hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atık dökme alanında çalışan 59 yaşındaki Hüsem Bacaksız, kamyonları yanaştırırken 06 CHM plakalı kamyonun hafriyat dökmesi anında altında kaldı. O esnada kamyon şoförü durumu fark ederek aşağıya indi ve Bacaksız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Çalışanların ihbarı üzere bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Sonrasında olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı incelemelerini gerçekleştirirken cansız beden otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - DENİZLİ

Yanaştırmak istediği kamyonun altında can verdi
Yanaştırmak istediği kamyonun altında can verdi
Yanaştırmak istediği kamyonun altında can verdi
Yanaştırmak istediği kamyonun altında can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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