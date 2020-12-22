Yanan evi için gözyaşları döktü
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Yanan evi için gözyaşları döktü

22.12.2020 00:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:59

Yanan evi için gözyaşları döktü Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın sonrası evde yaşayan genç bir kız yanan evi için gözyaşları döktü.

Yanan evi için gözyaşları döktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın sonrası evde yaşayan genç bir kız yanan evi için gözyaşları döktü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşandı. Yabancı uyruklu bir aileye ait olan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki yangını bölgede uygulama yapan polis ekiplerine bildiren evde yaşayan Sanah Manra, polislerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın söndürülürken, evde yaşayan Manra, yanan evin etrafında gözyaşlarına hakim olamadı. Bir müddet gözyaşı döken yabancı uyruklu genç kız, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Yanan evi için gözyaşları döktü
Yanan evi için gözyaşları döktü
Yanan evi için gözyaşları döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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