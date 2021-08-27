Son dakika haberi! "Yan baktın" cinayeti kamerada
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Son dakika haberi! "Yan baktın" cinayeti kamerada

Son dakika haberi! 'Yan baktın' cinayeti kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: "Yan baktın" cinayeti kamerada Karaköy'de gençler arasında çıkan "yan baktın" kavgası cinayetle sonuçlandı Beyoğlu'nda otel önünde gelişen yan bakma kavgası cinayetle son buldu.

"Yan baktın" cinayeti kamerada

Karaköy'de gençler arasında çıkan "yan baktın" kavgası cinayetle sonuçlandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda otel önünde gelişen yan bakma kavgası cinayetle son buldu. Polis ekipleri olayla ilgisi olan 5 şahsı gözaltına alırken olay anı kameralara yansıdı.

Olay, 24 Ağustos Salı günü saat 22.50 sıralarında Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a çalışmaya gelen Halil Talha Ertuğrul arkadaşı Süleyman Zafer Köker ile birlikte Karaköy'de bir otelde kalmaya başladı. İki arkadaş otelin önündeki kafede otururken iki şahıs ile "yan bakma" nedeniyle tartıştı. Çıkan sözlü tartışma sonrasında şüpheliler olay yerinden ayrılıp daha kalabalık bir grupla tekrar kafenin önüne geldi. Zanlılar Halil Talha Ertuğrul'u silahla vurdu, arkadaşı Köker'i ise feci bir şekilde darp edip yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Halil Talha Ertuğrul hastaneye kaldırıldı. Ancak Ertuğrul'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Arkadaşı Süleyman Zafer Köker'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

Operasyon düzenlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Karaköy'de bulunan iş yeri ve dükkanların güvenlik kameraları inceleyerek şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Polis ekipleri şahıslardan 3'ünün şehir dışına çıktıklarını tespit edip dün eş zamanlı olarak İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenledi. Şahıslardan Ümeyir E. ve Yavuz E. İstanbul'da yakalanırken Fethat E., Baran D. ve Abdulmenaf D. ise Çanakkale Gelibolu ilçesinde gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi! 'Yan baktın' cinayeti kamerada
Son dakika haberi! 'Yan baktın' cinayeti kamerada
Son dakika haberi! 'Yan baktın' cinayeti kamerada
Son dakika haberi! 'Yan baktın' cinayeti kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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