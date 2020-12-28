Yalova Valisi Muammer Erol AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Yalova Valisi Muammer Erol AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:03
Yalova Valisi Muammer Erol AA'nın

Yalova Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Erol, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Erol, haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Çatışmanın ortasında", yaşamda Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", sporda ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın her yıl düzenlediği oylamada birbirinden güzel fotoğraflar bulunduğunu belirten Erol, "Seçilen her bir karede 2020 ile ilgili daha sonrasında hatırlamamız gereken, hatırladığımızda da üzüleceğimiz veya sevineceğimiz olaylara şahitlik etmiş oluyoruz. Dileriz 2021'de yine böyle bir seçkiyle karşılaştığımızda bizi mutlu eden, sevindiren haber, yaşam ve spor etkinliklerinin fotoğraflarını görürüz. Anadolu Ajansına bu çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Erol, 2021'in iyilik, sağlık, toplumun huzur ve refahının artması noktasında tüm beklentileri karşılayacak bir yıl olmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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