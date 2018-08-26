Yalova Topçular-Eskihisar Hattı'ndan 90 Bin Araç Geçti

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili fırsat bilip İstanbul dışına çıkan tatilcilerin dönüşü tatilin son günü de devam etti. Yalova'da bu yıl, hem karayolunda hem de İDO'nun Eskihisar-Topçular Hattı'ndaki iskelede geçmiş yıllarda yaşanan yoğunluk yaşanmadı.

İDO'nun Topçular-Eskihisar arasındaki arabalı vapur sayısını 15'ten 17'ye çıkarması, Osmangazi Köprüsü'nün hizmet vermesi ve bazı tatilcilerin ise karayolunu tercih etmesi nedeniyle, bayram dönüşünde Yalova'daki Topçular İskelesi'nde bu yıl yoğunluk gözlenmedi. Topçular İskelesi'ne gelen araçlar bekleme yapmadan Eskihisar'a taşındı.

TOPÇULAR-ESKİHİSAR'DAN 90 BİN ARAÇ TAŞINDI

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, 9 günlük bayram tatilinden bayram tatilinin son gününe kadar Topçular-Eskihisar Hattı'ndan 90 bin aracın karşılıklı olarak taşındığını, hatta 2 gemi ilave ederek sayıyı 17'ye çıkarttıklarını belirtti. Lermi, gece 24.00'a kadar ise hattan geçen araç sayısının 100 bini bulabileceğini bildirdi. Lermi, ayrıca iskeleden her 5 dakikadan bir geminin kalkış yaptığını, istif alanında bekleme yapmaksızın araçların karşı kıyıya geçiş yaptıklarını belirtti.Öte yandan Yalova'da karayolunda da akıcı yoğunluk gözlendi. Karayolu için de Yalova Emniyeti ve Yalova Jandarması'nın trafik ekipleri çalışma yürüttü.