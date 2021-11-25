Yalova soğuk hava depolarıyla kivide lojistik merkez haline geldi

YALOVA (AA) - Türkiye'nin kivi üretim merkezlerinden Yalova, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle kurulan soğuk hava depoları sayesinde ürünün muhafazası ve uzun süreler piyasaya arzında da önemli bir üs haline geldi.

Ülkede 32 bin dekar alandan alınan yaklaşık 74 bin ton kivinin yüzde 40'ını üreten Yalovalı çiftçiler, hasat ettikleri ürünü senelik 65 bin ton kapasiteli depolarda muhafaza ediyor.

Coğrafi işaretli "Yalova kivisi" soğuk hava depolarından yılın 10 ayında piyasaya arz edilerek, hem üreticinin hem de tüketime varan süreçteki diğer iş kollarının uzun süreli kazanç elde etmesi sağlanıyor.

Altınova ilçesindeki bir bahçede hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, il genelinde tarım arazilerinin yüzde 72,5'inin küçük, 5 dekar ve altında olmasının, birim alandan yüksek gelir getirici ürünler konusunda mesaj verdiğini söyledi.

Bu ürünlerden birinin de kivi olduğunu belirten Parıldar, "Yalova'da yaklaşık 28-29 bin tonluk bir üretim söz konusu. İlimizdeki üreticilerin çevre illerdeki bahçeleriyle değerlendirdiğimizde Türkiye'deki kivi üretiminin yaklaşık yüzde 50'si Yalovalı çiftçiler tarafından üretiliyor." dedi.

Kivide bu yıl 27-28 bin ton rekolte beklediklerini aktaran Parıldar, bilimsel çalışmalara göre Yalova'da üretilen kivinin hem verimli hem de dayanıklılık bakımından Türkiye'de ilk sırada geldiğini vurguladı.

"Karadeniz Bölgesi'nden gelen kivilerimiz de burada depolanıyor"

Türkiye genelinde kasım ayında hasat edilen 74 bin tonluk kivinin aynı dönemde tüketime sunulmasının imkansız olduğuna dikkati çeken Parıldar, bu noktada soğuk hava depolarının büyük önem taşıdığını aktardı.

Kivinin 6-8 ay zarfında tüketiciye sunulmaması durumda değer kaybedeceğini ve çiftçiye pek kazandırmayacağını dile getiren Parıldar, şöyle konuştu:

"Halihazırda yıllık 65 bin ton kapasiteli soğuk hava depolarımız var. Sadece Yalova'da ürettiğimiz kiviler değil, Karadeniz Bölgesi'nden gelen kivilerimiz de burada depolanıyor. Bu anlamda da ciddi bir lojistik merkeziyiz. Kasım ayında depoya giren ürünler, bir sonraki yılın haziran-temmuz hatta depolama şartlarına bağlı olarak ağustos-eylül aylarına kadar tüketiciye arz edilebiliyor. Bu da ürününün dönem içinde hem değerinin artmasını hem pazarlama imkanlarının kolaylaşmasını sağlıyor. Bu açıdan baktığımız zaman kivi, soğuk hava deposuyla beraber 24 ayar altın oluyor. Yalova'nın, soğuk hava deposunda lojistik ve Türkiye'de üretilen kivinin merkezi olması, yaklaşık yılın tamamında kivi arzının bu merkezden olması demektir. Bu anlamda Yalova, kivi üretim ve tüketiciye ulaşım merkezidir."

Üreticilerin dalında kiviyi kilogramı 7 liradan sattığını ve büyük bölümünün soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini anlatan Parıldar, kalanının ise yurt dışına gönderildiğini sözlerine ekledi.