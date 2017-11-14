Yalova Group Belediyespor'da Deniz Doğan Yiğit Kadro Dışı Kaldı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Yalova Group Belediyespor'da kötü gidişatın faturası kaptan Deniz Doğan Yiğit ve kondisyoner Uğur Iğdır'a kesildi. Kulüp, yaptığı toplantının ardından başantrenör İlker Salman'la yola devam ederken, Deniz Doğan Yiğit kadro dışı kaldı.



Birçok oyuncuya para cezası kesen Yalova ekibi, kondisyoner Uğur Iğdır ile yollarını ayırdı. Sezon öncesi oynanan Federasyon Kupası maçlarında C Grubunu 8 puanla ikinci sırada tamamlayan Yalova Group Belediyespor, adını son 8 takım arasına yazdırmayı başarırken, ligde oynadığı 8 maçın tamamını kaybederek TBL'de son sırada bulunuyor. Yalova Group Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Murat Dönmez, "Sezon öncesi kadromuzu kurarken ciddi sıkıntılar yaşadık. İstediğimiz bazı oyuncuları alamadık. Bazılarına bütçemiz yetmedi, bazıları da bize gelmek istemedi. İmkanlarımız doğrultusunda kurulabilecek en iyi kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Sezon öncesi bizim için çok önemli iki oyuncumuzun sakatlığı oyun planlarımızın değişmesine neden oldu. Sakatlanan oyuncularımızın yerine transfer için çok bir şansımız yoktu ve transfer ettiğimiz oyunculardan henüz istediğimizi almış değiliz. Genç ve mücadeleci bir takım kurmaya çalıştık. Ama bu genç kadronun da birtakım dezavantajlarını yaşıyoruz. Maçların içinde çok fazla inişler-çıkışlar yaşıyoruz. Türk oyuncularımızdan beklediğimiz katkıyı henüz alamadık. Doğan Deniz ile kan uyuşmazlığı yaşadık ve kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Artık oyuncularımızda üstüne düşeni yapmalı ve giydiği formanın hakkını vermesi gerekiyor. Sahada mücadele etmek ve kazanmak için savaşmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Maç kaybedebiliriz, geçen sezonda çok maç kaybettik. Ama kaybettiğimiz maçları kendi yaptığımız hatalar ile kaybetmemiz gerekir. Maçlarımızda bize çalınan ve çalınmayan düdükler arasında çok fazla çelişki olduğunu düşünmeye başladık. İki ya da üç oyuncu takviyesi yapmak için çalışmalara başladık. Bütün teknik kadromuza olan güvenimiz tamdır. Hedeflerimizde hiçbir sapma olmadan, elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ne olursa olsun hiçbir bahaneye sığınmadan her maçımızı kazanmak için son topa kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - YALOVA